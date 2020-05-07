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Суд признал шестерых жителей Крыма бывшими несовершеннолетними узниками фашизма

Во время войны их принудительно вывезли на территорию Германии и Австрии, где их привлекли к сельскохозяйственным работам

ТАСС, 7 мая. Прокуратура добилась в суде признания шестерых жителей Крыма бывшими несовершеннолетними узниками фашизма во время Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

"Шесть местных жителей в период с 1943 по 1944 годы были принудительно вывезены на территорию Германии и Австрии. Несовершеннолетние трудились на фабрике в Франкфурте-на-Майне, привлекались к сельскохозяйственным работам в Решриндорфе и Вене", - сообщили в надзорном ведомстве.

До окончания войны фашисты держали их в местах, аналогичных по своей сути концлагерям, гетто и тюрьмам. Как отметили в прокуратуре, должностные лица министерства труда и соцзащиты Крыма незаконно отказали пожилым людям в присвоении статуса бывших несовершеннолетних узников фашизма в связи с отсутствием документов, подтверждающих факт нахождения заявителей в местах принудительного содержания во время войны. В этой связи прокуратура направила в суд шесть заявлений с требованием установить факт нахождения ветеранов во время войны в таких местах.

В судебном заседании прокурор представил архивные документы и другие доказательства. "Суд удовлетворил требования прокурора. После вступления в законную силу судебных решений гражданам будет присвоен статус бывших несовершеннолетних узников фашизма", - сообщили в пресс-службе. Прокуратура взяла на контроль исполнение судебных актов.

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