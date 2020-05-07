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В Казани многодетным самозанятым раздадут по два продуктовых набора

Всего в рамках акции "Помощь рядом" нуждающиеся получили около 10,5 тыс. наборов

КАЗАНЬ, 7 мая. /ТАСС/. Многодетные самозанятые жители Казани получат по два продуктовых набора в рамках акции "Помощь рядом", запущенной в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом в четверг сообщает пресс-служба мэрии города.

"В Казани практически завершена выдача первой партии продуктовых наборов нуждающимся семьям в рамках республиканской акции "Помощь рядом". Принято решение многодетным самозанятым выделять по два продуктовых набора", - говорится в сообщении.

Всего в рамках акции нуждающиеся получили около 10,5 тыс. наборов, уточнили в пресс-службе мэрии Казани.

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РоссияТатарстан
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