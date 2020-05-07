В Ростовской области увеличится число лабораторий, проводящих тесты на коронавирус

"Показатель тестирования населения, мы будем его увеличивать. Вчера 8, будет 12 лабораторий, в том числе и частные", - сказал Голубев.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая. /ТАСС/. Количество лабораторий, осуществляющих тестирование на новый коронавирус в Ростовской области, будет увеличено с 8 до 12. Об этом в ходе встречи с представителями бизнес-сообщества региона сообщил губернатор Василий Голубев.

Он отметил, что наращивание тестирования является одним из условий снятия ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением нового коронавируса. По словам губернатора области, основой для реализации ограничительных мер и их отмены служат предписания главного санитарного врача региона. К критериям снятия ограничений Голубев также отнес темпы прироста числа зараженных, а также соотношение количества свободных и занятых инфекционных коек.

С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции. Согласно постановлению регионального правительства, граждане обязаны не покидать мест своего проживания. Исключение составляют обращение за экстренной медицинской помощью, необходимость ухода за близкими родственниками, нуждающимися в посторонней помощи, доставка им товаров первой необходимости, следование к месту работы, ближайшему магазину, а также выгул домашних животных и вынос мусора.

По последним данным, в Ростовской области насчитывается 1 514 случаев заражения новым коронавирусом, 195 человек выздоровели, 12 человек умерли.