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75-летие Победы

Посольство России раскритиковало немецкого политика за слова о "дне абсолютного поражения"

Без "абсолютного поражения" Третьего рейха не была бы закончена самая страшная война в истории человечества и не был бы положен конец Холокосту, заявили в диппредставительстве

БЕРЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Абсолютное поражение Третьего рейха положило конец Второй мировой войне и человеконенавистническим действиям нацистов. Таким образом посольство РФ в ФРГ ответило одному из лидеров правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александеру Гауланду, заявившему, что 8 мая стало для Германии "днем абсолютного поражения".

"Без "абсолютного поражения" Третьего рейха в результате совместных действий СССР и стран антигитлеровской коалиции не была бы закончена самая страшная война в истории человечества, не был бы положен конец Холокосту и человеконенавистнической теории расового превосходства, - говорится в опубликованном в четверг заявлении диппредставительства. - Не были бы освобождены узники концлагерей, не было бы послевоенного примирения народов и сегодняшнего германского государства".

Ранее сопредседатель фракции АдГ в Бундестаге Гауланд в интервью редакционному объединению RND выступил против того, чтобы сделать 8 мая в Германии государственным праздником. Он назвал дату противоречивой, заявив, что это был день освобождения для узников концлагерей и "день абсолютного поражения, день потери большой части Германии и потери возможности формирования [страны]". Критике его слова подвергли немецкие политики.

Восьмое мая отмечается в Германии как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. В этом году этот день является официальным праздничным днем в федеральных землях Берлин и Бранденбург.

Теги
ГерманияРоссия75-летие Победы
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