Фонд развития Дальнего Востока передал в регионы 56 тыс. защитных комбинезонов для врачей

Дополнительные медсредства для Дальнего Востока закупают по поручению вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России. Средства выделяет ФРДВ совместно с крупными компаниями, реализующими проекты в округе.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Новые партии комплектов индивидуальной защиты для врачей, направленные Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), прибыли в регионы. Врачи в субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО) получат в общей сложности 56 тыс. защитных комбинезонов, сообщила в четверг пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО.

"Крупная партия гуманитарной помощи из 26,1 тыс. дополнительных комплектов индивидуальной защиты для врачей прибыла в Забайкальский край. <...> Еще одна партия защитных комбинезонов для врачей (29,9 тыс. шт.) поступила в Приморский край, в клинику Дальневосточного федерального университета. Эти поставки распределят между регионами", - сказали в пресс-службе. Доставленные в Забайкалье комплекты, помимо медиков этого региона, получат их коллеги в Бурятии, Приамурье, Еврейской автономной области (ЕАО), на Камчатке и Чукотке. Партию, поступившую в Приморье, разделят между медицинскими учреждениями этого региона, а также Якутии, Хабаровского края и Сахалинской области.

Полпред президента РФ на Дальнем Востоке напомнил, что дополнительные медицинские средства и оборудование закупают за счет внебюджетных средств. "В первую очередь, это поставка защитных костюмов для врачей. Они сейчас находятся в зоне риска. Надо сделать все возможное, чтобы обеспечить сохранность здоровья и жизни тех, кто спасает людей", - приводятся в сообщении слова Трутнева.

Ранее восемь дальневосточных регионов уже получили 26,1 тыс. защитных костюмов для врачей. Всего на Дальний Восток планировалось направить 100 тыс. защитных комбинезонов, 108 тыс. защитных очков, 200 тыс. респираторов и 200 тыс. медицинских перчаток. При этом, по данным пресс-службы аппарата полпредства, правительство РФ поручило увеличить объемы закупок не менее чем вдвое.

Как отмечал ранее Трутнев, закупка идет благодаря неравнодушной позиции и участию представителей бизнеса. К мероприятиям присоединились ВЭБ.РФ, ПАО "Полюс", "Евраз", ПАО "Русгидро", АО "Русская медная компания", УК "Колмар", ГК "Русагро", холдинг RFP, Фонд Романа Абрамовича, Байкальская горная компания, СУЭК, SMNM Veco и другие организации. Крупная партия медицинского оборудования и средств защиты закуплена компанией "Доброфлот" и направлена в Якутии. Наряду с централизованной закупкой средств индивидуальной защиты в пять регионов Дальнего Востока (Бурятия, Забайкальский край, ЕАО, Магаданская область и Камчатский край) получили прямую финансовую помощь - 300 млн рублей.