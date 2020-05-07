В Псковской области построят три инфекционных отделения и противотуберкулезный санаторий

ПСКОВ, 7 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области намерены построить в поселке Новосокольники отделение инфекционной больницы, а в Пскове - открыть детское и взрослое инфекционные отделения, а также противотуберкулезный санаторий. Объекты планируется создать на средства федерального бюджета, об этом в четверг сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе селекторного совещания с работниками районных больниц.

"Мы приняли решение о строительстве в Новосокольниках отделения Псковской областной инфекционной больницы. Это будет первая очередь. А вторая очередь - будет строительство в городе Пскове взрослого, детского отделения инфекционной больницы и противотуберкулезного санатория. Президент РФ нашу просьбу поддержал. Сейчас мы ее отрабатываем с правительством РФ", - сказал Ведерников.

В обращении, которое ранее направлял губернатор президенту Владимиру Путину, отмечается, что учреждения инфекционного профиля в Пскове и Великих Луках находятся в "крайне неудовлетворительном состоянии". По оценке региональных властей, помещения инфекционных отделений псковской городской и великолукской межрайонных больниц, а также противотуберкулезного диспансера не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. При этом отмечается, что Псковская область как приграничный регион имеет высокие риски ухудшения ситуации с коронавирусом.

Администрация Псковской области рассчитывает провести модернизацию всех инфекционных медучреждений региона при поддержке правительства РФ с привлечением федерального финансирования.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, сейчас в регионе зафиксировано 270 случаев заражения и восемь летальных исходов. Выздоровел 41 пациент. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.