Предприниматели протестуют в центре Варшавы из-за мер в связи с коронавирусом

ВАРШАВА, 7 мая. /ТАСС/. Массовая акция протеста предпринимателей проходит в четверг в Варшаве из-за последствий для польского бизнеса ограничительных мер, введенных властями для противодействия распространению коронавируса нового типа.

Демонстрацию организовал кандидат на пост президента Польши Павел Танайно. "Сегодня мы организуем в Варшаве забастовку предпринимателей, крупнейший подобный протест в истории", - заявил он, подчеркнув, что участники выступают против замораживания экономики и требуют от правительства выплаты компенсаций за утрату доходов в период пандемии коронавируса.

По словам Танайно, принятые правительством меры поддержки экономики ничего не дают. "Все проходит за счет предпринимателей, которые, несмотря на блокаду своей деятельности, по-прежнему платят зарплату работникам", - отметил он, потребовав сделать вспомогательные выплаты быстрыми и автоматическими.

В условиях запрета массовых мероприятий организаторы акции протеста выбрали автомобильный формат демонстрации. Сотни автомобилей из разных городов Польши с флагами и транспарантами на стеклах и бамперах собрались в Варшаве на центральном круговом перекрестке и непрерывно перемещаются по нему. Некоторые водители надолго останавливаются, заявляя, что случилась поломка.

Повсюду непрерывно раздаются автомобильные сигналы. На месте много полиции, которая пытается регулировать движение. Запрета на перемещение и прогулки в республике нет, поэтому многие пришли поддержать протестующих пешком, стараясь соблюдать социальную дистанцию.

На данный момент в Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 14 898, 737 заболевших умерли, 4 862 выздоровели. Для противодействия распространению инфекции власти Польши в середине марта ввели режим эпидемии, закрыли границы, многие организации, рестораны, кинотеатры. С 4 мая работу возобновили только торговые центры и гостиницы. Работа сферы услуг пока под запретом.