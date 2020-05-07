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75-летие Победы

Репродуктор времен войны установили в Самаре в честь 75-летия Победы

Громкоговоритель установили около дома, откуда в годы войны обеспечивалась связь с фронтами

САМАРА, 7 мая. /ТАСС/. Репродуктор, аналогичный тем, что использовались в военное время, установили в Самаре в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в четверг в пресс-службе правительства Самарской области. В годы войны город, тогда именовавшийся Куйбышев, в статусе запасной столицы обеспечивал радиосвязь главнокомандующих с фронтами.

"В юбилейный, 75-й День радио, в сквере у Дома связи на Красноармейской, 17, в областной столице установили репродуктор, аналогичный тем, что передавали сводки Советского информбюро с фронтов Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Репродуктор установили около дома, откуда в годы войны обеспечивалась телефонная связь Верховного Главнокомандования с фронтами, госорганами, предприятиями и учреждениями оборонной промышленности. Здесь же были расположены каналы связи с Нью-Йорком, Лондоном, Тегераном, Владивостоком, Хабаровском.

Именно из этого здания шло управление полетами военных самолетов во время военного парада, который состоялся на площади Куйбышева 7 ноября 1941 года.

"Здесь, рядом с Домом связи, мы открыли репродуктор, который для поколения победителей, героев войны, тружеников тыла стал символом надежды, символом борьбы, а в конечном счете, символом Победы, славной Победы, 75-летие которой мы отмечаем буквально через два дня", - цитируют в сообщении губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Церемония открытия прошла без зрителей, но транслировалась в радиоэфире.

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская область75-летие Победы
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