Псковские власти удвоят число медицинских коек для пациентов с коронавирусом

ПСКОВ, 7 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области удвоят количество медицинских коек, предназначенных для пациентов, зараженных коронавирусом, в четверг сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе селекторного совещания с работниками районных больниц.

"Мы нашу инфраструктуру здравоохранения рассчитываем не только их того количества людей, которые постоянно проживают на территории Псковской области, 626 тыс. человек, но и тех людей, которые приехали в наш регион. Норматив Минздрава РФ был 313 коек, мы для себя поставили задачу в 600, и в течение мая месяца все эти койки будут готовы, обеспечены необходимым медицинским оборудованием. Я дал поручение проработать возможность развернуть еще дополнительно 300 коек", - сказал Ведерников.

В начале мая Ведерников говорил о том, что власти Псковской области предотвратили взрывной рост распространения коронавируса по территории субъекта. По его словам, Псковская область получила "уникальный опыт локализации, предупреждения, возникновения очагов заболевания".

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, сейчас в регионе зафиксировано 270 случаев заражения и восемь летальных исходов. Выздоровел 41 пациент.