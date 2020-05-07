МЧС прогнозирует очень жаркое лето и возможность торфяных пожаров в Центральной России

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Очень жаркое лето ожидается на территории Центральной России, такой прогноз дал в четверг в интервью "Российской газете" первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Лето, по прогнозам, может быть очень жарким, но и мы сейчас лучше готовы к температурным рискам. За прошедшие годы было проведено обводнение торфяников, увеличено количество наблюдательных постов и улучшена система мониторинга, в том числе из космоса, а также увеличена оперативность обработки информации и доведения ее до регионов", - сказал он.

По его словам, пожароопасный сезон не только начался раньше из-за малоснежной зимы, но и продлится дольше обычного. Сейчас все внимание ведомства приковано к некоторым регионам Дальнего Востока и Сибири, где сложилась критическая ситуация с природными пожарами. "При прогнозируемом жарком лете возможно возникновение торфяных пожаров на территории Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областей, конечно, не таких масштабных, как в 2010 году. Определенные уроки мы все для себя вынесли, и профилактические мероприятия проводятся значительно эффективнее", - добавил Чуприян.