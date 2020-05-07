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Пандемия коронавируса нового типа

В Мордовии начнут выпускать препарат для борьбы с коронавирусом

Ожидается, что на рынок лекарственное средство поступит в середине лета

КИРОВ, 7 мая. /ТАСС/. Предприятие "Биохимик" в Мордовии подготовили к выпуску препарат, который блокирует в клетках размножение вируса и эффективен при борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства Мордовии.

В настоящий момент компания готова к выпуску готовой лекарственной формы препарата и к производству субстанции. Ожидается, что на рынок лекарственное средство, содержащее действующее вещество фавипиравир, может поступить в июне-июле 2020 года.

"Мордовское предприятие "Биохимик" разработало и воссоздало технологию производства препарата "Фавипиравир". Препарат блокирует размножение вируса в клетке человека, тем самым препятствуя распространению инфекции в организме", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, препарат был разработан в Японии для лечения атипичных лихорадок, в частности, лихорадки Эбола, а также для борьбы со сложными формами гриппа. "Препарат обладает эффективностью в отношении РНК-вирусов, к которым относится и коронавирус COVID-19. В настоящий момент по всему миру идут широкие клинические исследования данного лекарства, но мы уже сейчас можем опираться на те данные, которые получаем из-за рубежа. Препарат широко применялся при терапии коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае.

Специалисты отмечают высокую эффективность препарата, которая существенно снижает время нахождения инфекции COVID-19 в организме - практически до четырех дней, обеспечивает хорошую сохранность легочной ткани, что подтверждается многочисленными исследованиями, и обладает очень небольшим количеством побочных эффектов", - цитирует пресс-служба исполнительного директора АО "Биохимик" Дмитрия Земскова.

Завод "Биохимик" основан в 1959 году в Саранске, в советские годы здесь производились первые антибиотики пенициллинового ряда, а также продукты для дальнейшего синтезирования препаратов. В настоящее время завод выпускает до 100 млн флаконов антибиотиков различных групп, среди которых препараты пенициллинового, цефалоспоринового и карбапенемового рядов, аминогликозиды.

Теги
РоссияМордовияПандемия коронавируса нового типа
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