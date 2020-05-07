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Пандемия коронавируса нового типа

В Ростовской области к концу года построят новую инфекционную больницу

В медицинском учреждении, рассчитанном на 200 коек, будут лечить не только зараженных коронавирусом, но и больных туляремией и крымской геморрагической лихорадкой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая. /ТАСС/. Строительство новой инфекционной больницы в Ростовской области будет завершено к концу этого года, сообщила журналистам министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

Ранее глава региона Василий Голубев принял решение построить инфекционную больницу на 200 коек. По предварительной информации, учреждение будет располагаться рядом с Ростовом-на-Дону.

"По тем расчетам, по которым нам говорят строители, они готовы до конца года ее [больницу] сдать", - сказала Быковская.

Она отметила, что необходимость строительства больницы объясняется не только пандемией коронавируса, но и другими инфекциями, такими, как туляремия и крымская геморрагическая лихорадка, проявляющими наибольшую активность на территории Ростовской области. "Любая ситуация, связанная со вспышкой инфекционного заболевания любого типа, больница всегда будет нужна и востребована", - подчеркнула Быковская.

По словам министра, на сегодняшний день в Ростовской области заполнено менее 10% коечного фонда, развернутого в регионе. Реанимационные койки заполнены менее чем на 4%. Быковская отметила, что нехватки персонала также пока не наблюдается, но она может возникнуть при 100%-ной заполненности медучреждений.

Ростовская область занимает девятое место по количеству случаев заражения коронавирусом в России. В регионе зарегистрировано 1 514 заражений коронавирусной инфекцией, выздоровели 195 человек, 12 умерли. В тяжелом состоянии находятся 15 пациентов.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская областьПандемия коронавируса нового типа
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