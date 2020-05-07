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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Ростовской области продлят после 15 мая действие разрешений на передвижение граждан

По словам главы региона Василия Голубева, снятие ограничений возможно при снижении прироста числа зараженных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая. /ТАСС/. Действие разрешений, позволявших жителям Ростовской области передвигаться на работу и домой, будет продлено после 15 мая. Об этом в четверг на встрече с бизнес-сообществом сообщил губернатор области Василий Голубев.

"Данные разрешения действуют до 15 мая. На период выходных и праздничных дней их действие было приостановлено. Исключение составляют пропуска тех, кому разрешено работать - это предприятия непрерывного цикла, жизнеобеспечения, медицина, волонтеры, - сказал Голубев. - Если у нас ситуация будет сохраняться в том же виде, мы эти разрешения продлим, без новой выдачи".

По словам Голубева, снятие ограничений возможно при снижении прироста числа зараженных новым коронавирусом. Однако в настоящее время в Ростовской области фиксируется стабильный прирост. "На протяжении нескольких дней [рост составляет] в районе 6-7%. Это на 1% ниже, чем в среднем по России, но это пока еще не маленький темп", - отметил Голубев.

Говоря о возобновлении деятельности организаций и предприятий на территории региона, губернатор отметил, что условиями работы станет соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.

По последним данным, в Ростовской области насчитывается 1 514 случаев заражения новым коронавирусом, 195 человек выздоровели, 12 человек умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.

Теги
РоссияРостовская областьПандемия коронавируса нового типа
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