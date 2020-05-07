Власти Ростовской области продлят после 15 мая действие разрешений на передвижение граждан

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая. /ТАСС/. Действие разрешений, позволявших жителям Ростовской области передвигаться на работу и домой, будет продлено после 15 мая. Об этом в четверг на встрече с бизнес-сообществом сообщил губернатор области Василий Голубев.

"Данные разрешения действуют до 15 мая. На период выходных и праздничных дней их действие было приостановлено. Исключение составляют пропуска тех, кому разрешено работать - это предприятия непрерывного цикла, жизнеобеспечения, медицина, волонтеры, - сказал Голубев. - Если у нас ситуация будет сохраняться в том же виде, мы эти разрешения продлим, без новой выдачи".

По словам Голубева, снятие ограничений возможно при снижении прироста числа зараженных новым коронавирусом. Однако в настоящее время в Ростовской области фиксируется стабильный прирост. "На протяжении нескольких дней [рост составляет] в районе 6-7%. Это на 1% ниже, чем в среднем по России, но это пока еще не маленький темп", - отметил Голубев.

Говоря о возобновлении деятельности организаций и предприятий на территории региона, губернатор отметил, что условиями работы станет соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.

По последним данным, в Ростовской области насчитывается 1 514 случаев заражения новым коронавирусом, 195 человек выздоровели, 12 человек умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.