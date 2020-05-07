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75-летие Победы

Посольство РФ составило каталог захоронений советских воинов в Финляндии

Туда вошла информация о более чем 140 захоронениях и свыше 18 тыс. советских военнослужащих

ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая. /ТАСС/. Посольство России собрало информацию о более чем 140 захоронениях и свыше 18 тыс. советских военнослужащих, похороненных в Финляндии. Об этом сообщили журналистам в четверг в диппредставительстве.

"В рамках военно-мемориальной деятельности и к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне посольством составлен подробный каталог мест захоронений с именами советских военнослужащих, погибших на территории Финляндии. Благодаря кропотливой работе удалось уточнить и систематизировать сведения о воинских захоронениях и мемориальных объектах. Каталог содержит информацию о 141 захоронении и более 18 тыс. советских военнослужащих, покоящихся в Финляндии", - указали в диппредставительстве.

Там отметили, что "сохранение и поддержание мест воинских захоронений является одним из важных направлений российско-финляндского двустороннего взаимодействия, благодаря совместной военно-мемориальной работе обнаруживаются новые факты и информация о воинских захоронениях". "Высоко ценим усилия финских партнеров и выражаем благодарность за уважительное отношение к памяти советских солдат, захороненных в Финляндии", - подчеркнули в посольстве.

Каталог с местами захоронений и именами погибших размещен на сайте диппредставительства, там можно найти информацию по регионам Финляндии.

Теги
ФинляндияРоссия75-летие Победы
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