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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Псковской области разрешили делать детям прививки и проводить профосмотры

Вакцинацию будут проводить только по предварительной записи

ПСКОВ, 7 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области в условиях распространения коронавируса возобновили проведение прививок для детей и разрешили проводить для них профосмотры. Об этом в четверг сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач региона Александр Нестерук на селекторном совещании с работниками районных больниц.

В ходе заседания губернатор региона Михаил Ведерников сообщил, что к нему поступает большое количество сообщений от семей с вопросами о том, когда в регионе будет возобновлена прививочная кампания для детей. Как пояснила в ходе совещания председатель регионального комитета здравоохранения Марина Гаращенко, на данный момент вакцинация детей приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. По мнению Гаращенко, сейчас вакцинация прежде всего необходима детям первого года жизни.

"Постановление изменено в части вакцинации, она разрешена для детей по календарю, и мы разрешили еще профилактические осмотры", - сказал Нестерук.

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По словам главного врача псковской детской поликлиники Эльвиры Мелех, в настоящее время медработники учреждения делают прививки, "исключительно если родители категорически настаивают на этом". "Если нам разрешено вакцинацию проводить, то мы ее будем проводить по предварительной записи исключительно, в индивидуальное время, чтобы не было смешения каких-либо потоков. В определенные дни, по строгим показаниям после осмотра врача, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических режимов, с обязательным сбором всего эпидемиологического анамнеза", - сказала Мелех.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, сейчас в регионе зафиксировано 270 случаев заражения и 8 летальных исходов. Выздоровел 41 пациент. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
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