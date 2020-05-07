Власти Псковской области разрешили делать детям прививки и проводить профосмотры

ПСКОВ, 7 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области в условиях распространения коронавируса возобновили проведение прививок для детей и разрешили проводить для них профосмотры. Об этом в четверг сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач региона Александр Нестерук на селекторном совещании с работниками районных больниц.

В ходе заседания губернатор региона Михаил Ведерников сообщил, что к нему поступает большое количество сообщений от семей с вопросами о том, когда в регионе будет возобновлена прививочная кампания для детей. Как пояснила в ходе совещания председатель регионального комитета здравоохранения Марина Гаращенко, на данный момент вакцинация детей приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. По мнению Гаращенко, сейчас вакцинация прежде всего необходима детям первого года жизни.

"Постановление изменено в части вакцинации, она разрешена для детей по календарю, и мы разрешили еще профилактические осмотры", - сказал Нестерук.