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75-летие Победы

В Вологодской области к 9 мая отремонтируют 324 мемориала

На 242 объектах уже выполнили работы

ВОЛОГДА, 7 мая. /ТАСС/. Власти Вологодской области в рамках подготовки празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отремонтируют 324 памятника, работы на мемориалах должны быть завершены к 9 мая. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

"В этом году запланирован ремонт 324 памятников. Работы выполнены уже на 242 объектах. Остальные мемориалы также приведут в порядок до 9 мая", - говорится в сообщении.

Также Вологодская область в четверг присоединилась к международной акции "Сад памяти". В поселке Можайское при участии губернатора области Олега Кувшинникова были высажены 300 европейских елей в форме цифры "75". Всего до 1 июня в области высадят 400 тыс. деревьев.

"Вологодская область вместе со всей страной ковала Победу в годы Великой Отечественной войны. Более 340 тысяч вологжан сражались на фронтах, из них почти 200 тысяч погибли, более 200 тысяч умерли в тылу - это каждый третий житель. Высокого звания Героя Советского Союза удостоены свыше 140 человек, десятки тысяч были награждены орденами и медалями. Каждому из нас есть, кого вспомнить и кого поблагодарить за великий подвиг", - приводит пресс-служба слова Кувшинникова.

По данным пресс-службы, 9 мая волгожане смогут присоединиться к еще одной всероссийской акции - "Фонарики Победы", для этого нужно подойти к окну и зажечь свечи или фонарики в память о подвиге.

В годы Великой Отечественной войны из Вологодской области ушли на фронт 334 252 человека, около 200 тыс. погибли. Область в годы являлась тыловым регионом, стала главным госпитальным центром: здесь было 116 госпиталей, через которые прошли 650 тыс. больных и раненых. Действовал крупнейший в Красной армии распределительный эвакуационный пункт РЭП-95. Боевые действия велись в районе села Ошта с 1941 по 1944 годы, красноармейцы сдерживали наступление финских войск. А после, вплоть до 1947 года, проводились работы по разминированию территории.

Теги
РоссияВологодская область75-летие Победы
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