Власти Петербурга заявили, что город пока не готов к снятию ограничений из-за пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербург пока не готов к поэтапному снятию ограничений, введенных городскими властями в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Вопрос об ослаблении действующего режима может быть вынесен на обсуждение не ранее двух недель после преодоления пика заболеваемости в городе, сообщил вице-губернатор Евгений Елин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"На сегодняшний день мы совершенно не готовы говорить о режиме ослабления, о начале переходного периода. Мы видим, что эпидемиологическая ситуация этого не позволяет. Разговор об ослаблении будет после того, как мы преодолеем пик заболеваемости. После этого должно пройти минимум две недели. Этапы мы планируем ровно в той последовательности, которую нам рекомендует Роспотребнадзор, их всего три", - сказал Елин.