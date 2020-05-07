{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Мурашко считает позитивным сценарий развития пандемии в России

Глава Минздрава также обратил внимание на эффективность ношения медицинских масок для предотвращения распространения инфекции

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает, что развитие пандемии коронавируса в России идет по позитивному сценарию. Об этом сообщила в четверг пресс-служба фракции "Справедливая Россия" в Госдуме по итогам онлайн-совещания Мурашко с лидером справороссов Сергеем Мироновым.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Говоря о ситуации с пандемией, Михаил Мурашко отметил, что сценарий по ней в России позитивный и, если удерживать жесткие ограничительные мероприятия, эпидемиологический коэффициент репродукции (число зараженных от одного инфицированного - прим. ТАСС) будет снижаться", - говорится в сообщении. Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико уточнял, что один инфицированный коронавирусом может заразить от двух до четырех человек (коэффициент 2-4%).

Глава Минздрава также обратил внимание на эффективность ношения медицинских масок для предотвращения распространения инфекции. "Мурашко подчеркнул, что, поскольку мы имеем дело с воздушно-капельной инфекцией, маска является барьером для вируса и ее нужно носить, защищая себя и тех, кто рядом", - указывает пресс-служба.

Министр сообщил также о подготовке ведомством методических рекомендаций, в которых, в частности, "будут учтены разделения полномочий врачей и сестринского состава, чтобы сократить время предоставления услуги и снизить нагрузку на медиков".

Кроме того, Миронов задал вопрос о реализации указа президента РФ о повышении зарплат медиков. Отвечая на него, министр напомнил, что нормирование работы и зарплаты регулируется главными врачами медучреждений. "Сегодня идет работа над документом, который касается оплаты труда медиков, он уже в высокой степени готовности", - цитирует Мурашко пресс-служба справороссов. Помимо этого, стороны обсудили вопрос о введении обязательной маркировки лекарственных препаратов и перспективах его переноса на январь 2021 года.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичМурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число инфицированных коронавирусом на Северном Кавказе приблизилось к 8 тыс.
Почти во всех регионах округа разворачивают дополнительные коечные места для пациентов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС