Мурашко считает позитивным сценарий развития пандемии в России

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает, что развитие пандемии коронавируса в России идет по позитивному сценарию. Об этом сообщила в четверг пресс-служба фракции "Справедливая Россия" в Госдуме по итогам онлайн-совещания Мурашко с лидером справороссов Сергеем Мироновым.

"Говоря о ситуации с пандемией, Михаил Мурашко отметил, что сценарий по ней в России позитивный и, если удерживать жесткие ограничительные мероприятия, эпидемиологический коэффициент репродукции (число зараженных от одного инфицированного - прим. ТАСС) будет снижаться", - говорится в сообщении. Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико уточнял, что один инфицированный коронавирусом может заразить от двух до четырех человек (коэффициент 2-4%).

Глава Минздрава также обратил внимание на эффективность ношения медицинских масок для предотвращения распространения инфекции. "Мурашко подчеркнул, что, поскольку мы имеем дело с воздушно-капельной инфекцией, маска является барьером для вируса и ее нужно носить, защищая себя и тех, кто рядом", - указывает пресс-служба.

Министр сообщил также о подготовке ведомством методических рекомендаций, в которых, в частности, "будут учтены разделения полномочий врачей и сестринского состава, чтобы сократить время предоставления услуги и снизить нагрузку на медиков".

Кроме того, Миронов задал вопрос о реализации указа президента РФ о повышении зарплат медиков. Отвечая на него, министр напомнил, что нормирование работы и зарплаты регулируется главными врачами медучреждений. "Сегодня идет работа над документом, который касается оплаты труда медиков, он уже в высокой степени готовности", - цитирует Мурашко пресс-служба справороссов. Помимо этого, стороны обсудили вопрос о введении обязательной маркировки лекарственных препаратов и перспективах его переноса на январь 2021 года.