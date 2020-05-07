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Количество ссылок в антипиратском реестре достигло 2,8 млн

За полтора года работы наибольшее число ссылок на нелегально размещенный контент суммарно приходится на соцсети "Мой мир", "Одноклассники" и "ВКонтакте"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Медиакоммуникационный союз подвел итоги работы Реестра указателей страниц сайтов, нарушающих авторские и смежные права, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе союза. За полтора года из поисковой выдачи было удалено 2,8 млн ссылок на пиратский контент.

"В результате анализа ссылок, попадающих в реестр, установлено, что значительная часть - это ссылки на материалы, размещенные в легальных социальных сетях. Так, за полтора года работы наибольшее число ссылок на нелегально размещенный контент суммарно приходится на социальные сети "Мой мир", "Одноклассники" и "ВКонтакте", - сообщили в пресс-службе.

Реестр создан в рамках меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий, подписанном правообладателями и крупнейшими интернет-компаниями 1 ноября 2018 года. С момента его создания в реестр было направлено более 3,4 млн пиратских ссылок, 2,8 млн из которых в соответствии с порядком, предусмотренным меморандумом, были удалены из поисковой выдачи.

Соглашение правообладателей и Интернет-сервисов предусматривает также механизм восстановления ссылок в поиске. Общее количество таких ссылок за все время работы составило 1747.

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