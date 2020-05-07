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Пандемия коронавируса нового типа

В пресс-службе минздрава Тверской области рассказали о здоровье депутата Максимовой

Медики оценивают состояние заразившейся коронавирусной инфекцией как средней тяжести

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Медики оценивают состояние заразившейся коронавирусной инфекцией депутата Государственной думы от Тверской области Светланы Максимовой как средней тяжести. У нее выявлена двусторонняя пневмония, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Тверской области.

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"При обследовании у Светланы Викторовны выявлена двухсторонняя внебольничная полисегментарная пневмония, вызванная COVID-19, без идентификации вируса. На сегодняшний день состояние больной расценивается как средней степени тяжести, повторное тестирование на COVID-19 дало положительный результат", - сказала собеседница агентства.

Максимова направлена в пульмонологическое отделение областной клинической больницы. В региональном Минздраве уточнили, что она получает лечение согласно последней версии мременных методических рекомендаций, разработанных Министерством здравоохранения Российской Федерации для лечения коронавирусной инфекции.

Накануне советник спикера нижней палаты по СМИ Анастасия Кашеварова сообщила, что у Максимовой положительный тест на коронавирусную инфекцию. Она находится в областной клинической больнице в Твери. Помощница депутата говорила, что Максимова до госпитализации соблюдала меры профилактики, работала в маске и перчатках, постоянно мыла руки и обрабатывала их антисептиком. Родственники и помощники депутата сдали тесты на коронавирусную инфекцию, они отрицательные.

Теги
РоссияМаксимова, Светлана ВикторовнаТверская областьПандемия коронавируса нового типа
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