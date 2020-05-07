В Нижегородской области договорились о бесплатной заправке автомобилей скорой помощи

"Нижегородские скорые и машины регионального центра медицины катастроф будут заправлять бензином и дизтопливом бесплатно. Договоренности об этом достигнуты с ПАО "Лукойл", - говорится в сообщении.

ТАСС, 7 мая. Руководство Нижегородской области достигло договоренности с ПАО "Лукойл" о бесплатной заправке нижегородских скорых и автомобилей регионального центра медицины катастроф бензином и дизтопливом. Об этом в четверг сообщается на сайте областного правительства.

Как уточнил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин, нагрузка на бригады скорой в Нижнем Новгороде, где больше всего заболевших коронавирусной инфекцией, и Нижегородского центра медицины катастроф выросла в разы. "Именно поэтому мы обратились к компании "Лукойл", попросили предоставить медикам бесплатное топливо. Это позволит исключить сбои в работе скорой, даже если врачи столкнутся с пиком вызовов", - цитирует его пресс-служба.

Компания предоставила возможность бесплатно заправлять 94 автотранспортных средства, состоящих на балансе ГБУЗ НО "Станция скорой медицинской помощи г. Н. Новгорода" и ГКУЗ НО "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф". По словам Люлина, в общей сложности, все крупные местные компании пожертвовали на борьбу с инфекцией в области около 100 млн рублей, данная цифра постоянно меняется.

"Например, Объединенная металлургическая компания ремонтирует и дооснащает отделения Выксунской и Кулебакской ЦРБ. "РБПИ Групп" подарила медоборудование и расходные материалы сразу восьми больницам - в Нижнем Новгороде, Ардатовском, Перевозском, Большемурашкинском, Вадском и Сергачском районах. "Интел" помог закупить койки для коронавирусных пациентов. Таких примеров много. Это повод для гордости за наших неравнодушных сограждан: в трудную минуту они не остались в стороне", - цитирует его пресс-служба.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.