{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Латвийский сейм принял документ с критикой российского подхода к истории Второй мировой

Парламентарии также вновь отождествляют нацистские и коммунистические правительства

РИГА, 7 мая. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии принял на заседании в четверг декларацию "О 75-летней годовщине со дня окончания Второй мировой войны и необходимости создания всеобъемлющего понимания событий в Европе и мире". Помимо призывов к единому пониманию истории, в документе содержится критика советской и российской исторической памяти.

Как сообщает пресс-служба законодательного органа, в сейме уверены, что "Европа не может быть единой, пока ее историческая память расколота". "Сейм считает, что необходимо способствовать общему видению истории Европы, <...> беречь суверенитет и независимость всех европейских стран, укреплять единство Европы и ее жителей", - указывает пресс-служба.

При этом латвийские законодатели выражают сожаление в связи с несовпадением мнений Риги и Москвы относительно периода пребывания Латвии в составе СССР, которое в странах Балтии называют "оккупацией и противоправной агрессией" со стороны Советского Союза. Кроме того, парламентарии вновь уравняли нацистские и коммунистические правительства.

В январе аналогичные декларативные резолюции с критикой в адрес РФ приняли парламенты Польши и Латвии. Комментируя такое решение, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что правда об итогах Второй мировой войны зафиксирована Нюрнбергским трибуналом. По ее словам, "у подобного подхода есть своя квалификация - пересмотр итогов Второй мировой войны".

Теги
ЛатвияРоссияВторая мировая война75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Пенс заявил, что они с Трампом будут ежедневно проходить тестирование на коронавирус
Ежедневно проходить тестирование на заболевание будут все сотрудники Белого дома, уточнил президент США Дональд Трамп
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС