Латвийский сейм принял документ с критикой российского подхода к истории Второй мировой

РИГА, 7 мая. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии принял на заседании в четверг декларацию "О 75-летней годовщине со дня окончания Второй мировой войны и необходимости создания всеобъемлющего понимания событий в Европе и мире". Помимо призывов к единому пониманию истории, в документе содержится критика советской и российской исторической памяти.

Как сообщает пресс-служба законодательного органа, в сейме уверены, что "Европа не может быть единой, пока ее историческая память расколота". "Сейм считает, что необходимо способствовать общему видению истории Европы, <...> беречь суверенитет и независимость всех европейских стран, укреплять единство Европы и ее жителей", - указывает пресс-служба.

При этом латвийские законодатели выражают сожаление в связи с несовпадением мнений Риги и Москвы относительно периода пребывания Латвии в составе СССР, которое в странах Балтии называют "оккупацией и противоправной агрессией" со стороны Советского Союза. Кроме того, парламентарии вновь уравняли нацистские и коммунистические правительства.

В январе аналогичные декларативные резолюции с критикой в адрес РФ приняли парламенты Польши и Латвии. Комментируя такое решение, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что правда об итогах Второй мировой войны зафиксирована Нюрнбергским трибуналом. По ее словам, "у подобного подхода есть своя квалификация - пересмотр итогов Второй мировой войны".