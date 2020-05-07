Найдена украденная работа Сарьяна стоимостью в $123 тыс.

ЕРЕВАН, 7 мая. /ТАСС/. Работа кисти Мартироса Сарьяна "Армения", пропавшая из фондов Выставочного центра при министерстве культуры Армении, обнаружена во время следственных действий. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) страны.

"В результате проверок фондов госорганизации "Выставочный центр" выяснилось, что пропало множество экспонатов - живопись, гобелены, графические работы, скульптуры общей стоимостью 121 млн драмов (около $250 тыс.), в том числе работа кисти Мартироса Сарьяна, которая оценивается в 60 млн драмов (около $123 тыс.). В ходе следственных действий 7 мая удалось обнаружить и изъять картину, имеющую особую художественную ценность", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Была найдена также центральная часть триптиха работы Оганеса Зардаряна "Возрождение" стоимостью 2 млн драмов (около $4 тыс.).

Следствие по делу краж и поиски других пропавших произведений искусства продолжаются, сообщает СК.