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Пандемия коронавируса нового типа

Калужская область продлила режим самоизоляции до 31 мая

В регионе приостанавливается работа организаций общественного питания и торгово-развлекательных центров

ТАСС, 7 мая. Правительство Калужской области продлило режим самоизоляции до 31 мая. Документ, подписанный врио главы региона Владиславом Шапшой, опубликован в четверг на сайте правительства области.

"В соответствии с законом Калужской области "О защите населения и территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", решением оперативного штаба <...> правительство Калужской области постановляет: в пункте 1 постановления слова "по 24:00 11 мая 2020 года" заменить словами "по 24:00 31 мая 2020 года", - говорится в документе.

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До 31 мая приостанавливается работа организаций общественного питания, торговых, торгово-развлекательных центров и иных объектов розничной торговли. Ограничения не распространяются на аптеки, продуктовые магазины, магазины автозапчастей и автосервисов.

К 7 мая в Калужской области выявлено 1 564 заразившихся коронавирусом. Из них 13 человек умерли, 173 выздоровели.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКалужская областьПандемия коронавируса нового типа
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