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Пандемия коронавируса нового типа

Российские медики приедут в Приднестровье, чтобы помочь в борьбе с пандемией

Специалисты прибудут в непризнанную республику 12 мая

КИШИНЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Группа российских медиков приедет в Приднестровье, чтобы помочь местным коллегам в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил президент непризнанной республики Вадим Красносельский в четверг на заседании оперативного штаба по профилактике и недопущению инфекции.

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"В Приднестровье 12 мая по линии Роспотребнадзора приедет группа из трех специалистов-медиков для оказания консультационной помощи", - цитирует слова лидера Тирасполя его пресс-служба. Он добавил, что с российскими медиками, специализирующимися в лечении коронавируса, проводятся регулярные видеоконсультации.

"Нам небезразлично мнение специалистов относительно эффективности мер, принимаемых нами в борьбе с коронавирусом. Мы не идем по пути замалчивания, сглаживания или приукрашательства, открыты и готовы к конструктивному взаимодействию, к критике, к работе над ошибками", - подчеркнул Красносельский.

В Приднестровье выявлены 566 заразившихся коронавирусом, из которых 144 выздоровели, 25 умерли от сопутствующих болезней. Для предотвращения распространения инфекции в регионе, как и на территории всей Молдавии, действует чрезвычайное положение, закрыты границы и ограничено передвижение людей. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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