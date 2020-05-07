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75-летие Победы

В посольстве России в Аргентине провели акцию "Бессмертный полк"

Все сотрудники дипмиссии держали в руках портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая. /ТАСС/. Российские дипломаты, работающие в Аргентине, провели в четверг акцию "Бессмертный полк" в здании посольства в Буэнос-Айресе. Все сотрудники дипмиссии держали в руках портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

"Мы никогда не забудем этот праздник, он всегда будет с нами. Горечь потерь затронула, наверное, каждую семью в нашей стране", - сказал посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Он рассказал, что в годы войны немецкие солдаты сожгли дом, в котором в тот момент находилась его прабабушка, а отчим дипломата, фотографию которого он держал в руках, участвовал в боевых действиях, в том числе в освобождении Вены.

"Этот праздник мы хотели отметить иначе. Обычно мы выходили утром на площадь Сан-Мартин и вместе с нашими соотечественниками и простыми аргентинцами проходили с маршем памяти, пели песни. Коронавирус внес изменения в наши планы", - отметил Феоктистов. Из-за карантина также был отменен праздничный концерт, который должен был состояться в театре "Колон". "Когда позволит эпидемиологическая обстановка в Аргентине, мы обязательно все эти мероприятия проведем", - выразил уверенность посол.

Как рассказала корр. ТАСС вице-председатель Координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильвана Ярмолюк, члены диаспоры тоже не стали отказываться от празднования Дня Победы из-за пандемии. Вместо шествия "Бессмертный полк" была организована акция "Портрет в портрете": соотечественники присылают снимки, на которых изображены они с фотографией родственника, участвовавшего в войне, а затем изображения публикуют на странице акции в социальных сетях.

Представительство Россотрудничества в Аргентине также подготовило мероприятие к Дню победы. "Мы сделали видеоконцерт с участием творческих коллективов соотечественников", - сказала глава представительства Ольга Муратова журналистам. Видео, смонтированное из записей около 30 танцевальных и музыкальных номеров, будет опубликовано 9 мая.

Теги
АргентинаРоссия75-летие Победы
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