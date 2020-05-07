Во Владикавказе у домов ветеранов Великой Отечественной войны провели парад

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 мая. /ТАСС/. Патриотическая акция "Парад у дома ветерана" прошла во Владикавказе для трех ветеранов Великой Отечественной войны. Их поздравил командующий Северо-Кавказским округом войск Нацгвардии генерал-лейтенант Игорь Гетманов, сообщили в пресс-службе Росгвардии по республике.

"В преддверии 75-й годовщины Великой Победы во Владикавказе состоялась патриотическая акция "Парад у дома ветерана". Поздравить с наступающим праздником трех ветеранов Великой Отечественной войны прибыл командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Гетманов", - говорится в сообщении.

Для Ивана Васильевича Селезнева, Владимира Леонидовича Пруссакова и Ивана Павловича Чернова, в послевоенное время проходивших службу в войсках правопорядка, звучали фронтовые песни в исполнении оркестра владикавказского соединения и народного артиста республики Эдуарда Даурова. После этого росгвардейцы с флагом России и Знаменем Победы торжественным маршем прошагали под окнами ветеранов.

Гетманов поздравил фронтовиков, поблагодарил их за отвагу и мужество, проявленные в годы войны, пожелал крепкого здоровья и сил, чтобы передавать бесценный опыт молодому поколению, и вручил памятные подарки. Также героям войны было продемонстрировано видеопоздравление директора Федеральной службы войск национальной гвардии генерала армии Виктора Золотова.