Регионам СЗФО выделят 2 млрд рублей на выплаты медикам в связи с пандемией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Регионы Северо-Западного федерального округа получат 2 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, задействованным в лечении пациентов с коронавирусом. Об этом в четверг сообщили на сайте полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана.

"Регионам Северо-Запада на эти цели (выплаты медикам) предусмотрено почти 2 млрд рублей. Также глава государства поручил сохранить ранее установленные законодательством региона меры социальной поддержки в полном объеме", - говорится в сообщении по итогам заседания координационного штаба с руководителями регионов под руководством Гуцана.

Ранее на совещании с главами регионов президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно выплачивать врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. рублей, младшему медперсоналу - 25 тыс. рублей в месяц. Врачи скорой помощи также должны будут получать выплату 50 тыс. рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин - 25 тыс. рублей.

По последним данным, в Северо-Западном федеральном округе выявлено около 12,5 тыс. инфицированных, 88 летальных исходов, 2 695 человек выздоровело. Процент выздоровления по округу выше среднероссийского показателя. Всего тестирование на наличие коронавирусной инфекции в СЗФО прошли более 530 тысяч человек.