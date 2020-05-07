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75-летие Победы

В Ленинградской области появился первый виртуальный маршрут по местам боевой славы

Его протяженность составляет 60 км

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Аудиогид "Дорога жизни", разработанный в рамках онлайн-проекта "По следам боевой славы Ленинградской области", стал доступен на платформе Izi.Travel. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Маршрут протяженностью 60 км начинается у памятника регулировщицам, которые в годы войны указывали путь идущим по льду Ладожского озера машинам, и заканчивается у стен крепости Орешек, героические защитники которой - моряки 409-й морской батареи Балтийского флота - не позволили фашистам замкнуть кольцо блокады Ленинграда и перерезать Дорогу жизни. Путь по Дороге жизни длиной в 47 километров включает в себя такие знаковые мемориалы, как "Цветок жизни", "Балтийские крылья", "Румболовская гора", Дом авиаторов, памятник Катюше, Осиновецкий маяк, мемориал "Разорванное кольцо", - говорится в сообщении.

"Дорога жизни" стал первым из шести аудиогидов, подготовленных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне при поддержке администрации Ленинградской области. Маршрут будет удобен как для поездок на автомобилях, так и для велопрогулок. Его продолжительность составляет 2,5 часа, он озвучен профессиональными дикторами "Дорожного радио".

Дорога жизни, легендарная военно-автомобильная магистраль, начала работу 22 ноября 1941 года и действовала две блокадных зимы. До прорыва блокады Ленинграда транспортная коммуникация через Ладожское озеро служила дорогой, которая обеспечивала осажденный город, войска фронта и Балтийский флот продовольствием, снарядами, топливом и стройматериалами. Блокада Ленинграда - одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Осада города на Неве продолжалась 872 дня, за это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн жителей города.

Теги
РоссияЛенинградская область75-летие Победы
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