Уровень воды в реке Сунжа в Ингушетии после критических значений пошел на спад

МАГАС, 7 мая. /ТАСС/. Достигший критических значений уровень воды в реке Сунжа, в зоне подтопления которой могли оказаться около 1 тыс. частных домов, начал снижаться. Власти региона намерены в будущем запретить жителям республики вести строительство в паводковой зоне, сообщила в четверг пресс-служба главы региона Махмуда-Али Калиматова.

"Причиной сложившейся ситуации стала выпавшая за сутки двухмесячная норма осадков. Уровень воды в реке Сунжа превысил критическую отметку более чем на 20 см, в настоящее время он пошел на спад. Главой региона дано указание о формировании комиссии по оценке нанесенного жителям ущерба. Он подчеркнул необходимость принятия мер, направленных на предотвращение подобных происшествий в будущем, в частности, речь идет о подготовке документов, запрещающих строительство в опасной паводковой зоне", - говорится в сообщении.

По данным властей, зону вдоль русла реки, подверженную угрозе подтопления, попали 940 домов.

"Цифры относительно подтопленных участков и придомовых территорий пока окончательно не установлены, поскольку уровень воды еще колеблется. Надо исходить из того, насколько пик опасности пройден. Сейчас самая главная задача для нас - обеспечить безопасность людей, чтобы никто не пострадал", - передает пресс-служба слова Калиматова.

Из-за угрозы подтопления в ингушском городе Карабулаке в четверг были эвакуированы жители 116 домов (502 человека), а в городе Сунжа перекрыли пешеходное и автомобильное движение по мосту через реку. Из-за паводка пострадало берегоукрепительное и водозаборное сооружение в сельском поселении Троицкое Сунженского района республики, в котором оказались подтоплены несколько десятков домов. В среду в Малгобекском районе Ингушетии оказались подтоплены подвалы 24 частных домов, дожди размыли сельские дороги и повредили посевы жителей.

В республике создали межведомственный оперативный штаб по защите населения из-за угрозы выхода Сунжи из берегов.