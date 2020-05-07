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Эстония и Латвия пока не ответили на запрос по делу о геноциде в годы войны

Речь идет о массовых убийствах мирных граждан на территории Новгородской области

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Эстония и Латвия пока не ответили на запросы России о помощи в выявлении лиц, причастных к массовым убийствам мирных граждан на территории Новгородской области при нацистской оккупации в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил старший следователь по особо важным делам Управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, Следственного комитета России Илья Сидоренко в эфире программы "Стратегия" на радиостанции "Вести FM" в четверг.

Он напомнил, что в России расследуется факты массовых убийств в районе деревни Жестяная Горка, где были убиты не менее 2,6 тыс. человек, и деревни Черная, где расстреляли свыше 1,1 тыс. человек. Уголовное дело было возбуждено год назад после обнаружения захоронений в расстрельных ямах с останками жертв карательных операций нацистов против мирных граждан в 1942-1943 годах.

"Ряд лиц, которых мы продолжаем разыскивать, из числа причастных к преступлениям на территории Новгородской области, в свое время разыскивались Комитетами госбезопасности Эстонии и Латвии. Мы, конечно же, направили эти запросы, но пока что ответа не видели от них", - сообщил следователь. "Мы пытаемся взаимодействовать с большинством заинтересованных стран для того, чтобы обмениваться и имеющейся у нас информацией, и содействовать, в том числе и им, для установления тех преступлений, которые расследуются ими", - сообщил Сидоренко.

По его словам, "компетентные органы Германии с нами на контакте в рамках исполнения запросов о правовой помощи, нами производится обмен необходимой информацией", Германия остается "одним из самых активных союзников в данном вопросе".

Новые факты

Руководитель следственного отдела Управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, Дмитрий Маньшин отметил, что основанием для возбуждения дел о преступлениях нацистов становятся архивные материалы, с которых снимают гриф секретности.

"Мы работаем с огромным массивом материалов, которые находятся в архивах различных служб. В том числе это закрытые материалы, которые до сих пор не рассекречены, к которым практически не было доступа ни у общественности, ни у исследователей, ни у историков, - сказал он, - Сейчас проводится огромная работа по изучению этого массива и их рассекречиванию".

По его словам, речь и о материалах судебных процессов 1940-1960-х годов, в которых содержатся и признательные показания, и материалы чрезвычайной госкомиссии. Они дают возможность оценить последствия преступных действий, совершенных захватчиками на оккупированных территориях.

"Надеемся, что работа по рассекречиванию этих материалов продолжится и дальше, и подобные сведения будут предаваться огласке", - заметил представитель СК.

В свою очередь, следователь Сидоренко на вопрос о том, что сильнее всего оказало на него впечатление в материалах дел, назвал показания о женщинах, которых расстреливали с грудными детьми на руках, а также о тех карателях, которые добивали детей, плачущих на руках уже убитых матерей. "И таких эпизодов не один и не два", - заметил он.

Дело о новгородских расстрелах

В мае прошлого года СК возбудил уголовное дело о геноциде по фактам карательных акций нацистов против мирных жителей во время оккупации в 1942-1943 годах на территории современных Новгородской и Псковской областей. Как отмечается в архивных материалах, для массовых убийств была сформирована отдельная команда полиции безопасности и СД. Группа состояла из 33 карателей, которые являлись выходцами из Латвийской ССР. Они так и не были осуждены и скрылись на территории ФРГ, Канады и США. Группой руководил немецкий генерал Герцог Курт, которого в декабре 1947 года осудил военный трибунал Ленинградского военного округа за расправы над советскими гражданами.

Сoгласнo имеющимся данным, возле деревни Жестяная Гoрка oккупантами былo расстрелянo более 2,6 тыс. челoвек, в oснoвнoм этo жители части Ленинградскoй (ныне Нoвгoрoдскoй) и Пскoвскoй oбластей, преимущественнo русские пo нациoнальности.

Теги
ЭстонияЛатвияРоссия
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