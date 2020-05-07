В районах Северной Осетии начнут мониторинг соблюдения режима самоизоляции

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 мая. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил руководителям районов создать рабочие группы для мониторинга соблюдения рекомендаций по режиму самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

"Сформируйте каждый в своем муниципальном округе рабочие группы для мониторинга соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в торговых точках и общественном транспорте", - цитирует Битарова пресс-служба.