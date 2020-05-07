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Пандемия коронавируса нового типа

В районах Северной Осетии начнут мониторинг соблюдения режима самоизоляции

Глава региона Вячеслав Битаров перед Днем Победы призвал усилить разъяснительную работу с населением

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 мая. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил руководителям районов создать рабочие группы для мониторинга соблюдения рекомендаций по режиму самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

"Сформируйте каждый в своем муниципальном округе рабочие группы для мониторинга соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в торговых точках и общественном транспорте", - цитирует Битарова пресс-служба.

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Глава республики также акцентировал внимание на необходимости усиления контроля за соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических мер безопасности и повышения ответственности собственников и руководителей предприятий, которые функционируют на территории Северной Осетии. Он также призвал соблюдать меры предосторожности и выдерживать социальную дистанцию при посещении поминальных мероприятий.

В связи с предстоящим празднованием Дня Победы Вячеслав Битаров призвал всех участников совещания также усилить разъяснительную работу с населением.

В Северной Осетии к настоящему моменту зарегистрировано 1 436 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 1 107 человек находятся на амбулаторном лечении, 10 человек умерли, 256 - выздоровели.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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