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Пандемия коронавируса нового типа

Более 2 700 семей Северной Осетии получат материальную поддержку в период пандемии

Семьям, потерявшим доход в связи с ограничительными мерами, на каждого ребенка старше трех лет выдадут по 5 тыс. рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 мая. /ТАСС/. Власти Северной Осетии окажут материальную поддержку 2 733 семьям, потерявшим доходы из-за самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы и правительства республики.

"2733 семьи в Северной Осетии получат единовременную адресную помощь. Об этом стало известно на очередном заседании межведомственной комиссии РСО-Алания по рассмотрению обращений граждан, потерявших доходы в результате введения ограничительных мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В частности, семьям, потерявшим доход в связи с введением ограничительных мер, на каждого ребенка старше 3 лет выдадут по 5 тыс. рублей. В семьях, где нет детей данной категории, размер материальной помощи может достигать от 5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от ситуации, в которой оказалась семья.

Теги
РоссияСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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