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75-летие Победы

В Нетании возложили венки к мемориалу Победы

По городу также прошла колонна из нескольких десятков автомобилей участников акции "Бессмертный полк"
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Описание
© Андрей Широков/ТАСС
© Андрей Широков/ТАСС
© Андрей Широков/ТАСС
© Андрей Широков/ТАСС
© Андрей Широков/ТАСС
© Андрей Широков/ТАСС
© Андрей Широков/ТАСС
© Андрей Широков/ТАСС
© Андрей Широков/ТАСС
© Андрей Широков/ТАСС
© Андрей Широков/ТАСС

НЕТАНИЯ /Израиль/, 7 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Мероприятия, посвященные празднованию 75-летию Победы в Израиле, начались с церемонии возложения венков к мемориалу Победы Красной армии над нацистской Германией в центре города Нетания. Сразу после этого по улицам приморского города прошла колонна из нескольких десятков мотоциклов и автомобилей участников акции "Бессмертный полк", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония возложения венков состоялась в сокращенном формате, все участники были в масках и соблюдали предписания властей еврейского государства, направленные на предотвращение распространения коронавируса. В ней приняли участие посол РФ в Государстве Израиль Анатолий Викторов, мэр Нетании Мирьям Файнберг, депутаты Кнессета (парламента), представители ветеранских организаций и объединений соотечественников, дипломаты. Они возложили венки к памятнику, который был возведен в 2012 году в центре Нетании на живописном берегу Средиземного моря. Идейным наполнением мемориала является борьба света и тьмы, в которой свет призван символизировать Красную армию, побеждающую нацистов, в его центре установлена скульптура в виде крыльев голубя, традиционно символизирующего мир и добро.

"Здесь, в Нетании, у этого великолепного памятника мы проводим сегодня небольшую церемонию в связи с ограничениями, наложенными властями (Израиля - прим. ТАСС) на массовые мероприятия", - сказал журналистам Викторов. "Мы с Израилем на одной волне, мы чтим память героев, мы помним о жертвах. В сравнении с некоторыми другими районами мира и регионами Европы, в Израиле не только сохраняют памятники героям Второй мировой войны, но и воздвигают новые", - добавил посол РФ.

9 мая церемония возложения венков состоится в Иерусалиме у монумента "Свеча памяти", посвященного героическому подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Этот монумент открыли 23 января 2020 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Памятник установлен в парке Сакер, недалеко от зданий МИД Израиля, Верховного суда и израильского парламента - Кнессета. На восьмиметровой стеле размещены два символа: петербургский - это Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости в прицеле вражеских орудий, и израильский - звезда Давида с менорой в центре, опутанная колючей проволокой, символизирующей концентрационные лагеря.

"Бессмертный полк" в особом формате

В этом году празднование Дня Победы в Израиле проходит в особом режиме из-за распространения коронавируса. Отменено традиционное шествие ветеранов в Иерусалиме, из-за мер по предупреждению распространения коронавируса акции "Бессмертного полка" проходят в новом формате: колонны автомобилей и мотоциклов с фотографиями героев войны и флагами Победы проезжают по улицам и делают остановки у домов, где проживают ветераны, чтобы поздравить их, сохраняя предписанную дистанцию. Первые две такие акции состоялась в четверг в Нетании и Ашкелоне, в пятницу автоколонны "Бессмертного полка" пройдут по улицам Хайфы. Кроме этого, участники акции в Израиле активно публикуют фотографии фронтовиков из семейных альбомов в соцсетях, а также выставляют их в окнах своих домов.

"Бессмертный полк" в Израиле состоится, несмотря на ситуацию, и, в принципе, он уже пошел: мероприятия очень активно проходят в социальных сетях, и я хочу сказать, что такой активности, которую я вижу в этом году у людей, я не встречал в предыдущие годы. Но я прошу всех участников акций "Бессмертного полка" в 22 городах Израиля строго соблюдать ограничения и предписания властей. Достаточно того, что в интернете мы встречаемся, достаточно того, что мы делаем, ведь это соответствует главному принципу "Бессмертного полка": сохранить память и передать ее следующим поколениям", - рассказал корр. ТАСС координатор акции в Израиле Натан Гринберг, принимавший участие в мероприятиях в Нетании.

По его словам, в этом году участники "Бессмертного полка" "долго думали, как провести мероприятия" в свете ограничений, введенных в Израиле из-за коронавируса. "В ходе одной из конференций с координатором "Бессмертного полка" в Ирландии я увидел, как они проводят это мероприятие, а у них расстояния большие, и потому автоколонны движутся к месту сбора. И когда я координаторам здесь, в Израиле, рассказал об этом, то и родилась эта идея, так как у нас разрешено, чтобы в машине находились два человека. Мы подумали, что если они возьмут с собой портреты воевавших героев и символику Победы, то, с точки зрения действующих предписаний, нарушений не будет, это как будто ты и не выходишь со своего балкона", - добавил он, отметив, что "главное соблюдать все предписанные меры, чтобы никто не заразился".

Теги
Израиль75-летие Победы
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