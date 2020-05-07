Авиакомпания "Ямал" за сутки доставила в Башкирию почти 300 вахтовиков из Якутии

УФА, 7 мая. /ТАСС/. Международный аэропорт Уфы за сутки принял два рейса с примерно 300 жителями Башкирии, вернувшимися с вахтовых работ с Чаяндинского месторождения в Якутии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что всего республика примет 1,8 тыс. вахтовых рабочих. На данный момент из них прибыло уже более 1 тыс. человек.

"Первый рейс SYL-9232 Талакан-Уфа перевез 133 пассажира. Вторым рейсом [авиакомпании "Ямал"] SYL-9243 из поселка Мирный в столицу Башкирии прибыли 160 человек", - сказала собеседница агентства.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан проверили у прибывших пассажиров температуру тела. Далее вахтовики прошли в автобусы, на которых их доставили в обсерватор. После того, как пассажиры покинули воздушные судна, представители Республиканского центра дезинфекции провели дезинфекцию бортов.

Карантин на месторождении в Ленском районе, где находятся 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", объявили 17 апреля. По данным на 6 мая, тестирование выявило наличие коронавируса у 246 человек. В оперштабе Якутии заявили, что рассчитывают вывезти 8,5 тыс. вахтовиков.