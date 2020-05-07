В Минздраве считают нужным принять меры по сокращению потребления алкоголя среди молодежи

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Антиалкогольная политика в России проводится взвешенно и направлена на сокращение спроса. При этом в стране следует принять дополнительные меры, направленные, в частности, на сокращение потребление алкоголя среди молодежи, сообщил в четверг заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"[Антиалкогольная политика] включает в себя меры не только по регулированию, но также по информированию, мотивированию, вовлечению гражданского общества, оказанию медицинской и иной помощи людям, злоупотребляющим алкоголем. Это приносит свой результат. Конечно, еще многое предстоит сделать. Необходимы взвешенные меры, направленные на сокращение потребления алкоголя молодежью, особенно людьми до 21 года, предупреждение активного продвижения алкоголя, в том числе среди несовершеннолетних, проведения взвешенной налоговой политики и многое другое", - написал он в своем Telegram-канале.

Салагай также отметил, что антиалкогольная кампания 80-х годов показала, что регуляторные меры действительно приводят к сокращению потребления алкоголя. Кроме того, существует серьезная взаимосвязь между потреблением алкоголя и смертностью в трудоспособном возрасте. "Потребление алкоголя в нашей стране [на сегодняшний день] достаточно сильно сократилось, что стало предметом внимания Всемирной организации здравоохранения и Организации экономического сотрудничества и развития. Но, обсуждая тему алкоголя, мер, регулирования и все с этим связанное, мы должны помнить главное, что стало понятным еще в 80-е в СССР: алкоголь - это не синоним хорошего досуга, это риски для общественного здоровья", - написал замминистра.

Он также отметил важность распространения достоверной информации о влиянии алкоголя в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. "Мы неоднократно опровергали мифы о полезности алкоголя как средства профилактики и лечения COVID-19. Но, несмотря на то, что есть немало научных работ, показывающих повышение риска пневмоний при потреблении алкоголя, все еще встречаются люди, выступающие с утверждением обратного", - заключил Салагай.