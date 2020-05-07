Госпиталь в "Крокус Экспо" сможет работать до сентября

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Госпиталь на территории торгово-выставочного комплекса "Крокус Групп" сможет при необходимости функционировать до сентября, предварительная договоренность об этом имеется с властями Московской области. Об этом заявил глава Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Если, так сказать, нужно будет, госпиталь останется еще на два месяца, у нас предварительная договоренность [с властями] есть, то есть до сентября", - сказал он.

Агаларов отметил, что арендная цена для Московской области будет существенно ниже, чем для арендаторов комплекса при проведении выставок.

"Если рассматривать этот зал по выставочной стоимости, он стоил 178 млн. рублей в месяц. <...> Нам было бы как-то даже немного неприлично сдавать [комплекс Московской области] под госпиталь по выставочным ценам, поэтому цена, которая устраивает обе стороны, это госрасценка, 26 тыс. рублей за кв. метр в год. С учетом коммунальных затрат эта цифра получается 55 млн [рублей] в месяц", - пояснил он, уточнив, что общая сумма контракта с учетом аренды за два месяца составит около 900 млн рублей.

Ранее сообщалось о планах развернуть в торгово-выставочном комплексе "Крокус Экспо" госпиталь на 1,1 тыс. коек для зараженных коронавирусом. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, команда госпиталя должна быть готова к приему первых пациентов с 12 мая.