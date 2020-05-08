Кадыров обсудил с королем Бахрейна меры по борьбе с коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 8 мая. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа в четверг вечером по телефону обсудили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Мы обменялись поздравлениями с наступлением священного месяца Рамадан. Хамад II отметил, что внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в Чеченской Республике. Он высоко оценил наши меры по борьбе с COVID-19, а также благотворительные акции по оказанию помощи жителям республики и соседних субъектов РФ", - написал Кадыров.

Глава Чечни со своей стороны отметил, что в Бахрейне успешно сдерживают распространение коронавирусной инфекции.

"В стране самый низкий уровень по количеству зараженных и погибших на Аравийском полуострове. Это, конечно, результат своевременных, продуманных и решительных действий Хамада II. Король заверил, что готов оказать содействие в связи с пандемией", - пояснил Кадыров.

В Чеченской Республике выявлено 674 случая заражения коронавирусной инфекцией, 322 человека выздоровели, восемь умерли, 13 находятся на аппаратах ИВЛ, их состояние крайне тяжелое. Ранее в четверг председатель парламента республики, руководитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе Магомед Даудов сообщил, что количество заразившихся коронавирусом в Чечне выйдет на пиковые значения в конце этой недели.