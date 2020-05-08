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Пандемия коронавируса нового типа

В Мексике задержали группу людей за попытки силой заставить граждан соблюдать самоизоляцию

Сведений о том, сколько людей могли пострадать от незаконных действий группы, обнародовано не было

МЕХИКО, 8 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции города Куаутла в мексиканском штате Морелос задержали группу молодых людей за серию нападений на местных жителей. Прибегая к насилию, они пытались заставить сограждан не покидать свои дома, чтобы, по их словам, не допустить распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета El Universal.

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Согласно данным издания, 12 агрессивно настроенных юношей преследовали и били тех, кто якобы нарушал режим самоизоляции. Сведений о том, сколько людей могли пострадать от их незаконных действий, обнародовано не было. В Мексике нет официального запрета на выход из дома во избежание распространения инфекции, однако власти на протяжении последних недель настоятельно рекомендуют гражданам покидать свои жилища только в случае необходимости.

Согласно последним данным министерства здравоохранения, новым коронавирусом в Мексике с 28 февраля заразились в общей сложности 27 634 человека, умерли 2 704 инфицированных пациента. Власти 30 марта объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения. С 21 апреля в Мексике началась третья фаза распространения коронавируса, характеризующаяся стремительным ростом заболеваемости.

Теги
МексикаПандемия коронавируса нового типа
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