Более 100 боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли у берегов Крыма в 2020 году

ТАСС, 8 мая. Саперы МЧС России с начала года обезвредили более 100 боеприпасов времени Великой Отечественной войны, которые были подняты со дна Черного моря в Крыму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства, отвечая на запрос агентства.

"С начала 2020 года со дна Черного моря в пределах Севастополя и Крыма поднято и уничтожено более 100 взрывоопасных предметов", - сказал представитель министерства.

Он пояснил, что МЧС ежегодно проводит работы по подъему и уничтожению взрывоопасных предметов, в том числе с затонувших судов времен Великой Отечественной войны.

В течение прошлого года на акваториях было уничтожено почти 12 тыс. боеприпасов, в том числе 270 авиабомб.

Основное количество взрывоопасных находок времен Великой Отечественной войны было поднято с грузового теплохода "Жан Жорес" в Феодосийском заливе Черного моря. Он осуществлял транспортные перевозки во время Керченско-Феодосийской десантной операции. В январе 1942 года теплоход был атакован авиацией противника и получил серьезные повреждения. Команде удалось отремонтировать судно и взять курс на Феодосию, однако через несколько дней корабль подорвался на магнитной мине. В результате приняли решение затопить корабль.