В Приморье ограничили сообщение с Находкой из-за коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая. /ТАСС/. Власти Приморского края с пятницы ввели ограничение на въезд и выезд из города Находки на юге региона, где фиксируется высокий рост заражения коронавирусом нового типа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской мэрии.

"В городе установлено два блокпоста на перекрестке во Врангель и в районе села Душкино. Полиция приступила к работе по проверке въезжающих и выезжающих", - сказали в пресс-службе.

Ограничения введены соответствующим постановлением губернатора Приморья Олега Кожемяко, которое предусматривает случаи, в которых возможно въезжать в Находку и выезжать за пределы города. Так, в город пропустят его жителей при предъявлении документа о регистрации по месту жительства. Также можно отправиться на дачу с документом о собственности на дачный участок или членской книжки садоводческого товарищества. Пересекать черту города также смогут те, кто работает и живет по разные ее стороны, при условии, что предприятие не приостановило деятельность.

Также ограничения не распространяются на граждан, выезд которых за пределы Находки связан с осуществлением ухода за инвалидом I группы, инвалидом с детства I группы, гражданином старше 65 лет. Кроме того, выезд и въезд разрешены в случае смерти или тяжелой болезни членов семьи и иных родственников.

Ограничения коснутся и железнодорожного и автобусного сообщения с городом. Автопредприятиям и железной дороге рекомендовали продавать билеты только при предъявлении документа о регистрации или работе на территории Находки. Находкинский морской торговый порт приступил ко всеобщему тестированию своих сотрудников на коронавирусную инфекцию.

Темпы роста инфицированных коронавирусом в Находке почти в два раза превышают среднекраевые и составляют 16,4%, неблагоприятная ситуация складывается из-за того, что у сотрудников скорой помощи, у которых ранее был выявлен коронавирус, расширяется круг контактов, растет количество заразившихся.

В новость были внесены изменения (3:10 мск) - добавлены подробности по тексту.