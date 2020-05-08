{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

На Камчатке издали книгу на основе публикаций местных газет в военное время

Авторы издания стремились рассказать о жизни камчатцев в годы Великой Отечественной войны

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мая. /ТАСС/. Книга "Камчатка. 1941 - 1945. Военные годы в газетной строке" издана на полуострове в преддверии 75-летия Великой Победы. Об этом ТАСС рассказал один из редакторов книги Александр Петров.

"Мы с супругой Татьяной Зайковской поставили перед собой задачу создать книгу о Камчатке в военные годы, которая будет интересна не только краеведам, а вообще всем. Нами был обработан газетный фонд камчатских СМИ 1941-1944 годов, кроме подшивок некоторых печатных изданий 1945 года. Они, к сожалению, были украдены из библиотеки в 1995 году. При создании книги мы не ограничивали себя только темами помощи фронту и трудовыми подвигами полуострова, а посчитали нужным рассказать о повседневной жизни камчатцев в годы кровопролитных сражений", - рассказал Петров.

Редактор-составитель книги добавил, что сборник открывается обращением Камчатского областного Совета депутатов трудящихся от 24 июня 1941 года к жителям полуострова в связи с началом войны, а завершает книгу публикация из газеты "Камчатская правда" от 15 декабря 1945 года под названием "Снова дома! Демобилизованные воины вернулись в родные предприятия".

Эта книга выпущена тиражом в 500 экземпляров. Часть выпуска будет передана в библиотеки Камчатки. Кроме того, к юбилейному Дню Победы ее вручат ветеранам в ряде округов.

На Камчатке в годы Великой Отечественной войны не проходили боевые действия. Однако уже с первых дней войны жители полуострова заявляли о намерении пойти на фронт добровольцами. Работа хозяйственных, государственных, общественных организаций была перестроена в соответствии с задачами военного времени. Благодаря сбору средств от жителей появились эскадрилья самолетов "Камчатка - фронту", танковая колонна "Камчатский рыбак", другая военная техника. Жители полуострова собирали теплую одежду, отправляли фронтовикам посылки и помогали семьям военнослужащих. Всего на фронт ушли более 23 тыс. жителей Камчатки, не вернулись с полей сражений почти 3 тыс. жителей полуострова.

В настоящий момент на Камчатке проживают 22 участника Великой Отечественной войны, 25 жителей блокадного Ленинграда, три инвалида самого кровопролитного военного конфликта XX века, 31 узник концлагерей, 257 тружеников тыла и 134 вдовы погибших на фронте.

Теги
РоссияКамчатский край75-летие Победы
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Посол РФ в Колумбии поздравил соотечественников с Днем Победы
Сергей Кошкин также призвал присоединиться к акции "Бессмертный полк. Колумбия" в Facebook
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС