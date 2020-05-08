На Камчатке издали книгу на основе публикаций местных газет в военное время

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мая. /ТАСС/. Книга "Камчатка. 1941 - 1945. Военные годы в газетной строке" издана на полуострове в преддверии 75-летия Великой Победы. Об этом ТАСС рассказал один из редакторов книги Александр Петров.

"Мы с супругой Татьяной Зайковской поставили перед собой задачу создать книгу о Камчатке в военные годы, которая будет интересна не только краеведам, а вообще всем. Нами был обработан газетный фонд камчатских СМИ 1941-1944 годов, кроме подшивок некоторых печатных изданий 1945 года. Они, к сожалению, были украдены из библиотеки в 1995 году. При создании книги мы не ограничивали себя только темами помощи фронту и трудовыми подвигами полуострова, а посчитали нужным рассказать о повседневной жизни камчатцев в годы кровопролитных сражений", - рассказал Петров.

Редактор-составитель книги добавил, что сборник открывается обращением Камчатского областного Совета депутатов трудящихся от 24 июня 1941 года к жителям полуострова в связи с началом войны, а завершает книгу публикация из газеты "Камчатская правда" от 15 декабря 1945 года под названием "Снова дома! Демобилизованные воины вернулись в родные предприятия".

Эта книга выпущена тиражом в 500 экземпляров. Часть выпуска будет передана в библиотеки Камчатки. Кроме того, к юбилейному Дню Победы ее вручат ветеранам в ряде округов.

На Камчатке в годы Великой Отечественной войны не проходили боевые действия. Однако уже с первых дней войны жители полуострова заявляли о намерении пойти на фронт добровольцами. Работа хозяйственных, государственных, общественных организаций была перестроена в соответствии с задачами военного времени. Благодаря сбору средств от жителей появились эскадрилья самолетов "Камчатка - фронту", танковая колонна "Камчатский рыбак", другая военная техника. Жители полуострова собирали теплую одежду, отправляли фронтовикам посылки и помогали семьям военнослужащих. Всего на фронт ушли более 23 тыс. жителей Камчатки, не вернулись с полей сражений почти 3 тыс. жителей полуострова.

В настоящий момент на Камчатке проживают 22 участника Великой Отечественной войны, 25 жителей блокадного Ленинграда, три инвалида самого кровопролитного военного конфликта XX века, 31 узник концлагерей, 257 тружеников тыла и 134 вдовы погибших на фронте.