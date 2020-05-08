{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Жителям Камчатки компенсируют расходы за возврат авиабилетов из-за пандемии

Обратиться за материальной помощью камчатцы смогут в течение 6 месяцев

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мая. /ТАСС/. Власти Камчатки начали прием заявлений от жителей полуострова на получение компенсации расходов, связанных с уплатой штрафов и сборов авиакомпаниям при сдаче билетов из-за пандемии. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В полном размере компенсировать расходы по уплате штрафных санкций авиакомпаниям смогут жители Камчатского края, которые оформят возврат авиабилетов по маршруту следования в другие субъекты Российской Федерации и в обратном направлении с датами вылета и возврата в период с 12 марта по 11 мая 2020 года. Получить выплату можно обратившись в комплексный центр обслуживания населения по месту жительства заявителя либо направив заявление по почте в адрес министерства труда и социального развития", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обратиться за оказанием единовременной материальной помощи жители полуострова могут в течение 6 месяцев с даты подтвержденного возврата авиабилетов.

С начала апреля на Камчатке ограничено региональное пассажирское авиасообщение в связи с угрозой распространения коронавируса. С 1 апреля в регионе введен режим полной самоизоляции. На сегодняшний день на Камчатке 350 официально подтвержденных случаев заражения инфекцией нового типа.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКамчатский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России
Как сообщил научный руководитель учреждения Роман Вильфанд, исправить ситуацию с урожаем в этих субъектах РФ может май
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС