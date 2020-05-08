Жителям Камчатки компенсируют расходы за возврат авиабилетов из-за пандемии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мая. /ТАСС/. Власти Камчатки начали прием заявлений от жителей полуострова на получение компенсации расходов, связанных с уплатой штрафов и сборов авиакомпаниям при сдаче билетов из-за пандемии. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

"В полном размере компенсировать расходы по уплате штрафных санкций авиакомпаниям смогут жители Камчатского края, которые оформят возврат авиабилетов по маршруту следования в другие субъекты Российской Федерации и в обратном направлении с датами вылета и возврата в период с 12 марта по 11 мая 2020 года. Получить выплату можно обратившись в комплексный центр обслуживания населения по месту жительства заявителя либо направив заявление по почте в адрес министерства труда и социального развития", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обратиться за оказанием единовременной материальной помощи жители полуострова могут в течение 6 месяцев с даты подтвержденного возврата авиабилетов.

С начала апреля на Камчатке ограничено региональное пассажирское авиасообщение в связи с угрозой распространения коронавируса. С 1 апреля в регионе введен режим полной самоизоляции. На сегодняшний день на Камчатке 350 официально подтвержденных случаев заражения инфекцией нового типа.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.