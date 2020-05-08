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75-летие Победы
Обновлено 

Посол РФ в Колумбии поздравил соотечественников с Днем Победы

Сергей Кошкин также призвал присоединиться к акции "Бессмертный полк. Колумбия" в Facebook

БОГОТА, 8 мая. /ТАСС/. Посол России в Колумбии Сергей Кошкин поздравил всех соотечественников с приближающимся Днем Победы и пригласил принять участие в акции "Бессмертный полк", которая состоится в интернете. Соответствующее обращение было опубликовано в четверг на сайте дипмиссии.

"Сердечно поздравляю вас с Великим праздником - 75-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! <...> С учетом нынешних обстоятельств [в Колумбии действует общенациональный карантин] посольство предлагает отпраздновать этот великий праздник в интернет-пространстве. Приглашаем вас присоединиться к инициативе нашей соотечественницы Валентины Козловой "Бессмертный полк. Колумбия" в Facebook", - заявил Кошкин. Глава российского диппредставительства также пожелал всем "крепкого здоровья, победного настроения и благополучия". Ранее председатель Координационного совета Ассоциации российских граждан в Колумбии Валентина Козлова призвала соотечественников почтить память павших родственников во время Великой Отечественной войны, опубликовав их фотографии и сопроводив комментариями.

Кроме того, российское посольство на своем сайте организовало выставку военных фотографий и запустило проект "Киношедевры о войне". "В его рамках вы можете посмотреть одни из лучших советских и российских фильмов, посвященных подвигам советских солдат", - добавил посол. Глава российского диппредставительства также пожелал всем "крепкого здоровья, победного настроения и благополучия".

В новость были внесены изменения (04:12 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.

Теги
КолумбияРоссия75-летие Победы
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