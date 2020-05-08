Власти Чукотки решают вопрос о тестировании на коронавирус вылетающих в округ пассажиров

АНАДЫРЬ, 8 мая. /ТАСС/. Власти Чукотки рассматривают возможность введения обязательного тестировании на коронавирус пассажиров в аэропортах Магадана, Якутска, Хабаровска и Москвы перед вылетом в регион, чтобы исключить завоз инфекции на территорию округа. Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщил губернатор Чукотки Роман Копин.

"Нам удалось не допустить взрывного роста заболеваемости. Несмотря на это, ситуация с COVID-19 на Чукотке остается сложной. Из опыта прошлых лет понимаем, что на Чукотке эпидемии достигают своего пика позднее, чем в центральных регионах страны. Поэтому прорабатываем вопрос тестирования пассажиров перед вылетом на Чукотку в аэропортах Магадана, Якутска, Хабаровска и Москвы. Это позволит исключить риск завоза инфекции в регион. Особое внимание - на вахты недропользователей и сезонные работы в районах округа", - написал Роман Копин.

Отмечается, что в пятницу на заседании оперативного штаба на Чукотке будет обсуждаться план постепенного выхода из режима самоизоляции в соответствии с эпидемиологической обстановкой.

Ранее ТАСС сообщал, что со 2 апреля в регионе действует режим полной самоизоляции. В настоящее время в округе зафиксировано 27 случаев заражения коронавирусом, восемь человек выздоровели.

Президент РФ Владимир Путин дал право главам субъектов самостоятельно принимать решения по поводу ужесточения или ослабления особых режимов (карантин или самоизоляция), принятых на территориях регионов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.