{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Хабаровск впервые украсили цветами ко Дню Победы

Раньше из-за холодной погоды сажать цветы в городе начинали только в середине мая

ХАБАРОВСК, 8 мая. /ТАСС/. Озеленители в Хабаровске впервые высадили цветы ко Дню Победы, для этого почти 7 тыс. цветов специально готовили к прохладной майской погоде. Об этом ТАСС сообщила врио директора МБУ "Горзеленстрой" Зоя Русина.

"Мы впервые высадили цветы к 9 мая, в это время воздух еще холодный, но надеемся, наши цветы не замерзнут. Хотелось сделать подарок к 75-летию Победы ветеранам и жителям города", - сказала Русина. Обычно посадки цветов в городе начинаются с середины мая.

Он сообщила, что цветы до посадки специально готовили к прохладным температурам. "Мы постарались закалить цветочную рассаду, для чего держали в теплицах более низкую, чем обычно температуру", - добавила собеседница агентства. Всего было высажено около 7 тыс. цветов, таких как тагетес, петуния, колиус. Цветы разместили в вазонах в более чем двухметровых металлических конструкциях с логотипом "75 лет Победы" и с цифрой "75".

На городских прудах и на Площади Славы также сделали инсталляции из цветов с логотипом на газонах. К празднованию 75-летия Победы город украшают флагами в цветах триколора, витрины магазинов - плакатами, посвященными 9 мая, вдоль основных трасс устанавливают такие же баннеры и щиты, рассказал ТАСС главный художник Хабаровска Сергей Пеньков.

К празднику готовятся и в Биробиджане - столице соседней с Хабаровским краем Еврейской автономной области. Как рассказали агентству в городской администрации, праздничное настроение жителям решили создать иллюминацией. "В этом году из-за коронавирусной инфекции все массовые и культурно-массовые мероприятия отменены, праздники будем отмечать без митингов, шествий и концертов. Но несмотря на это, хочется, чтобы в нашем родном городе было уютно и красиво", - процитировали в администрации мэра Биробиджана Александра Головатого. Городская стела в центре Биробиджана также не осталась без внимания. На ней закрепили тематическое украшение с надписью "Отечественная Война" со светодиодами по контуру.

Теги
РоссияХабаровский край75-летие Победы
Реклама на ТАСС
В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России
Как сообщил научный руководитель учреждения Роман Вильфанд, исправить ситуацию с урожаем в этих субъектах РФ может май
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС