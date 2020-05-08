Хабаровск впервые украсили цветами ко Дню Победы

ХАБАРОВСК, 8 мая. /ТАСС/. Озеленители в Хабаровске впервые высадили цветы ко Дню Победы, для этого почти 7 тыс. цветов специально готовили к прохладной майской погоде. Об этом ТАСС сообщила врио директора МБУ "Горзеленстрой" Зоя Русина.

"Мы впервые высадили цветы к 9 мая, в это время воздух еще холодный, но надеемся, наши цветы не замерзнут. Хотелось сделать подарок к 75-летию Победы ветеранам и жителям города", - сказала Русина. Обычно посадки цветов в городе начинаются с середины мая.

Он сообщила, что цветы до посадки специально готовили к прохладным температурам. "Мы постарались закалить цветочную рассаду, для чего держали в теплицах более низкую, чем обычно температуру", - добавила собеседница агентства. Всего было высажено около 7 тыс. цветов, таких как тагетес, петуния, колиус. Цветы разместили в вазонах в более чем двухметровых металлических конструкциях с логотипом "75 лет Победы" и с цифрой "75".

На городских прудах и на Площади Славы также сделали инсталляции из цветов с логотипом на газонах. К празднованию 75-летия Победы город украшают флагами в цветах триколора, витрины магазинов - плакатами, посвященными 9 мая, вдоль основных трасс устанавливают такие же баннеры и щиты, рассказал ТАСС главный художник Хабаровска Сергей Пеньков.

К празднику готовятся и в Биробиджане - столице соседней с Хабаровским краем Еврейской автономной области. Как рассказали агентству в городской администрации, праздничное настроение жителям решили создать иллюминацией. "В этом году из-за коронавирусной инфекции все массовые и культурно-массовые мероприятия отменены, праздники будем отмечать без митингов, шествий и концертов. Но несмотря на это, хочется, чтобы в нашем родном городе было уютно и красиво", - процитировали в администрации мэра Биробиджана Александра Головатого. Городская стела в центре Биробиджана также не осталась без внимания. На ней закрепили тематическое украшение с надписью "Отечественная Война" со светодиодами по контуру.