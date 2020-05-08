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Пандемия коронавируса нового типа

МЧС провело дезинфекцию более 14,7 тыс. зданий и объектов транспортной инфраструктуры

Специальная санитарная обработка также проведена на почти 2 520 объектах социального обслуживания

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Специалисты МЧС России провели дезинфекцию более 14,7 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе министерства.

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"Специальная санитарная обработка проведена на почти 2 520 объектах социального обслуживания общей площадью около 1 млн 314 тыс. кв. м. Обработано более 14,7 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью около 2 млн 300 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, продезинфицировано почти 850 лечебных учреждений общей площадью около 865 тыс. кв. м, около 660 образовательных учреждений общей площадью более 1,2 млн кв. м.

В самом министерстве на регулярной основе также принимаются профилактические меры. "К настоящему моменту обработано почти 19,5 тыс. объектов МЧС России общей площадью более 15,5 млн кв. м", - отметили в пресс-службе.

Также специалистами министерства продезинфицировано более 3,4 тыс. км дорог и около 33,2 тыс. единиц техники, в том числе более 20,2 тыс. единиц техники МЧС России.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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