На авиабазе Хмеймим высажен сад в память о Победе в Великой Отечественной войне

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 8 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие провели на авиабазе Хмеймим акцию "Сад памяти" в ознаменование Дня Победы в Великой Отечественной войне, высадив 75 апельсиновых и мандариновых деревьев.

"Рад, что тоже служу отечеству. Я считаю, что любой мужчина должен защищать родину, и в любой ситуации должен встать на ее стражу", - сообщил журналистам участник акции, внук героя Советского Союза Михаила Сотникова Евгений Толмачев. Он признался, что именно подвиги деда стали решающими при выборе карьеры военного. Михаил Сотников погиб на реке Шпрее при штурме Берлина, ему было 27 лет.

"Каждый раз, когда звучит "День Победы", мурашки по коже. Всплывают какие-то воспоминания. Я уж не знаю, как там было у них. У меня вся семья военнослужащие: деды, отец, я пошел по их стопам. Мой сын, который подрастает, на вопрос, кем будешь, отвечает: буду как папа военным", - делится эмоциями старший лейтенант Тимур Аглямов, оба дедушки которого - снайпер и разведчик - были ранены в войну.

Младший сержант Никита Высоков также гордится своим прадедом. Его родственник Федор Коптилов погиб в 1945 году в Восточной Пруссии, причем сам в этом бою благодаря своим умениям обращаться с гранатой и винтовкой уничтожил четверых немецких солдат.

"Горжусь, так же, как и всеми другими участниками Великой Отечественной войны. Акция значит о памяти ветеранов. Самое главное - помнить, как проходили годы Великой Отечественной войны. Буду рассказывать своим детям историю Великой Отечественной войны, буду дополнять рассказом о своем прадеде", - сказал Высоков.

Акция "Сад памяти" была запущена 18 марта 2020 года в южных регионах РФ, после чего к ней стали присоединяться другие субъекты. Высадки продлятся до 22 июня. Цель акции - посадить на территории России 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны.