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Пандемия коронавируса нового типа

Российские военные завершили дезинфекцию учреждений в итальянской Ломбардии

Президент области Ломбардия Аттилио Фонтана выразил благодарность российским специалистам

БЕРГАМО, 8 мая. /ТАСС/. Российские военные специалисты совместно с итальянскими военнослужащими завершили дезинфекцию пансионатов для престарелых и прилегающих территорий в провинции Брешиа в Ломбардии. Об этом в пятницу сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"Руководство и персонал лечебных учреждений для пожилых людей встретили российских и итальянских военных специалистов плакатами со словами благодарности и аплодисментами. 7 мая специалисты Минобороны России совместно с итальянскими коллегами совершили 60 километровый марш из Бергамо в Брешиа, где провели дезинфекцию пансионатов в городе Люмизано (провинция Брешиа)", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что в этот же день представители властей Ломбардии прибыли на встречу с российскими военнослужащими, которые выполняли задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавируса в Италии. Президент области Ломбардия Аттилио Фонтана в ходе брифинга выразил благодарность российским специалистам.

"Я хочу поблагодарить врачей, специалистов РХБ защиты и всех тех, кто помогал нам. Вы приехали в один из сложнейших моментов для области Ломбардия и провинции Бергамо. В это время мы переживали то, с чем никто еще не сталкивался. Вы приехали и начали оказывать конкретную помощь, чтобы разгрузить наших медиков, которые уже месяц до этого тяжело работали. Но кроме конкретной помощи вы привезли еще чувство солидарности и взаимопомощи", - отметил он.

Всего российскими специалистами войск РХБ защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными была проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 93 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 120 зданий и сооружения, более 1 млн 200 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 500 тыс. квадратных метров дорог с твердым покрытием.

Российские и итальянские военнослужащие приступили к оказанию помощи в провинции Брешия по просьбе руководства области Ломбардия с 22 апреля.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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