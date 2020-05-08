В Хабаровском крае выплатят более 480 млн рублей врачам, лечащим больных с коронавирусом

ХАБАРОВСК, 8 мая. /ТАСС/. Средства из федерального и краевого бюджетов в размере более 480 млн рублей перечислят тем врачам в Хабаровском крае, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Федеральные и краевые деньги на доплаты врачам перечислены лечебным учреждениям. 246,5 млн рублей - это федеральные средства, 237 млн [рублей] - краевые", - сказал представитель пресс-службы.

Краевые доплаты предусмотрены для врачей-эпидемиологов, реаниматологов, специалистов лабораторной диагностики коронавируса, водителей автомобилей, оказывающих медико-санитарную помощь. Соответствующее поручение ранее подписал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, доплаты за особые условия и нагрузку к заработной плате будут сделаны для тех сотрудников, которые не вошли в федеральные списки. "В зависимости от занимаемой должности работники получат от 10 до 50 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе, уточнив, что врачи и другие медицинские работники получат выплаты вместе с зарплатами до середины мая.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что врачи, работающие с пациентами с коронавирусом, будут получать доплату в 80 тыс. рублей.

По данным регионального правительства, в крае зарегистрирован 781 случай заражения коронавирусом, выздоровели 260 человек. Большая часть заболевших в возрасте 35-40 лет, 8% от общего количества - дети. В регионе введен режим самоизоляции.